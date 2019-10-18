ООО «Компания банковского страхования» намерено в текущем году передать другому страховщику свой портфель по договорам добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением страхования жизни. Соответствующее уведомление страховщика опубликовано в пятницу на сайте Центробанка.

Как следует из сообщения, общее собрание участников компании приняло соответствующее решение 18 июля 2019 года. Компания допускает принятие в будущем решения о добровольном прекращении страховой деятельности.

Страховой портфель будет передан ООО «Зетта Страхование». Страховщик, принимающий портфель, удовлетворяет требованиям к финансовой устойчивости и платежеспособности с учетом новых обязательств, подчеркивается в сообщении Компании банковского страхования.

Страхователи и выгодоприобретатели могут в течение 45 дней письменно отказаться от замены страховщика. В этом случае договоры страхования будут досрочно прекращены, а клиентам будет возвращена часть страховой премии за оставшийся срок действия договора.



Компания банковского страхования работает на рынке с 2006 года. Она была учреждена при участии АО «Русский Стандарт Страхование» и является одной из компаний группы «Русский Стандарт», уточняется на сайте.