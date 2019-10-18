Участники программы «Земский учитель», которая начнет действовать в России в 2020 году, смогут потратить выделяемый каждому из них 1 млн рублей на жилье, погашение ипотечного кредита или оплату стажировок. Об этом сообщила во время рабочей поездки в Воронеж вице-премьер РФ Татьяна Голикова, передает РИА Новости.

По словам Голиковой, за три года на реализацию программы федеральный бюджет выделит 3,6 млрд рублей, еще порядка 850 млн предоставят регионы. Как отметила Голикова, таким образом могут быть привлечены порядка 5 тыс. человек на работу в города с численностью населения до 50 тыс. человек.

«Сейчас, по нашим разрабатываемым направлениям, предполагается, что этот миллион рублей, которые будут получать коллеги, которые приезжают на работу в малые города, может быть использован на жилье, на погашение ипотечного кредита, на оплату стажировок. Вот это как первый шаг к тому, как заработает программа «Земский учитель», — рассказала Голикова.



Запустить программу «Земский учитель» по аналогии с действующей программой «Земский доктор» предложил президент России Владимир Путин в своем послании к Федеральному собранию 20 февраля. Программа подразумевает трудоустройство учителей в села и малые города России с выплатой подъемных из федерального бюджета и поддержкой на региональном уровне.