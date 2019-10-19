Россия обладает глубоким пониманием рисков, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, сообщает международная Группа разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег (ФАТФ) по итогам четвертого раунда оценки антиотмывочной системы России. ФАТФ была утверждена странами G7 в 1989 году, Россия является членом группы с 2003 года.

Российские власти приняли надежные законы, которые отвечают указанным рискам, страна эффективно справляется с расследованием и преследованием финансирования терроризма, перечисляет свои выводы ФАТФ. «Тем не менее России следует усовершенствовать свой подход к надзору и приоритезировать преследование сложных схем отмывания денег, особенно касающихся средств, отмываемых за рубежом», — говорится на сайте ФАТФ. Подробный отчет группа обещает опубликовать позже.

Росфинмониторинг, в свою очередь, сообщил, что Россия получила от ФАТФ высокую оценку соответствия антиотмывочной системы международным стандартам. Суммарно по рейтингам Россия заняла пятое место в мире по эффективности. Следующий отчет ФАТФ будет представлен в 2023 году.

В ФАТФ отметили, что Росфинмониторинг обладает «огромным объемом данных», «использует современные технологии и высокий уровень автоматизации процессов для определения приоритетности, инициирования и содействия в расследованиях дел, осуществляемых правоохранительными органами», перечисляются на сайте службы основные выводы из проверки международных экспертов.

Во время дискуссии на пленарной неделе ФАТФ в Париже обсуждались «некоторые спорные положения, которые в целом не повлияли на итог оценки», отметили в Росфинмониторинге. «Отчет содержит в целом объективную оценку имеющейся ситуации. Мы за это очень благодарны и уже приступили к устранению выявленных недочетов», — сказал директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Предыдущая оценка России ФАТФ проводилась в 2008 году, тогда эксперты выявили ряд недостатков (в том числе ненадлежащая прозрачность информации о бенефициарных собственниках), что повлекло постановку России на регулярный мониторинг.