Правительство РФ обращает внимание на прогнозы МВФ по мировой и российской экономике, однако они не являются определяющими для подготовки собственного отечественного прогноза, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

«Честно сказать, прогнозы МВФ по нашей экономике — они находятся в тренде прогнозов по мировой экономике. Вниз идет прогноз — они говорят, что и Россия будет падать. Мы проводим свою повестку. Нас прогнозы Мирового валютного фонда, конечно, не могут не интересовать, но ясно, что это не является определяющим для подготовки наших цифр в прогнозе», — сказал он.

МВФ в октябре понизил в третий раз за год прогноз на 2019 год по мировому росту ВВП до 3% и росту ВВП РФ до 1,1%.

МВФ ухудшил прогноз роста ВВП России в 2019 году до 1,1% Кроме того, МВФ прогнозирует инфляцию в России на конец 2019 года на уровне 3,8% в годовом выражении (декабрь к декабрю), за 2020 год показатель составит 3,7%.

«А какие источники этого роста? Какие меры тот же самый МВФ или «двадцатка» принимают для того, чтобы этот рост был. Ничего не предпринимается», — сказал он.

Силуанов сообщил, что в ходе состоявшейся в Вашингтоне 17—18 октября встречи финансовых лидеров G20 («финансовая двадцатка») в своем выступлении рассказал о мерах бюджетного стимулирования экономики в РФ. «То есть здесь и бюджетный стимул, и стимул за счет наших нефтегазовых доходов — в следующем году начнем инвестировать (средства Фонда национального благосостояния. — Прим. ред.) в экономику, тоже дополнительный ресурс для развития», — отметил он.

«Говорил о том, что нам необходимо пересматривать те решения, которые ранее были приняты тоже на «двадцатке». Говорил о том, что институт ВТО как организация, которая была создана для того, чтобы обеспечить равные условия для торговли, не работает, плохо работает. Говорил о том, что те решения, которые у нас были приняты, тоже надо пересматривать, готовить новые соображения на предмет того, как нам стимулировать экономику», — добавил Силуанов.