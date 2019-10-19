Правительство РФ будет только приветствовать снижение ставки Центрального банка более большим шагом, условия для этого есть. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка.

«Мы будем только приветствовать (снижение ставки ЦБ «большим шагом». — Прим. ред.). Почему? Потому что это же даст дополнительную возможность заимствований, дешевые деньги», — сказал Силуанов.

ЦБ допускает более решительное снижение ключевой ставки в текущей ситуации При этом Набиуллина отметила, что обычно ЦБ предпочитает регулировать ключевую ставку умеренными темпами.

Он сообщил, что условия для снижения «большим шагом» есть. «У нас инфляция будет в этом году ниже, чем мы планировали. Мы говорим, что она будет 3,5—3,6%. На следующий год вообще у нас в базовом прогнозе 3%, в целевом там — под 4%», — объяснил Силуанов.

Он подчеркнул, что Центральный банк с учетом ситуации на денежном рынке будет принимать свое взвешенное, продуманное решение по этому вопросу.

Ранее Эльвира Набиуллина заявила в интервью CNBC, что инфляционные факторы и другие поступающие данные могут подвигнуть ЦБ к тому, чтобы изменить денежно-кредитную политику более решительно.