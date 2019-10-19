Минфин РФ хотел бы инвестировать 1 трлн рублей средств Фонда национального благосостояния (ФНБ) в 2020—2022 годах после превышения его ликвидной части в 7% ВВП, но необходима координация этих действий с ЦБ, заявил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи МВФ и Всемирного банка.

«Примерно один триллион рублей за три года. Мы до конца года примем решение о порядке инвестирования средств ФНБ. Соберем портфель проектов. Исходя из этих принципов, определим уже, куда чего направлять. Но в целом где-то один триллион рублей на трехлетку», — сказал он.

«Мы говорим, что здесь важно, чтобы была координация с ЦБ. Потому что если мы этот триллион в один год выпулим, то сразу (это окажет. — Прим. ред.) влияние на курс (рубля. — Прим. ред.), ЦБ сразу перестанет думать о смягчении ДКП. И наоборот, если мы скажем, что мы первый год сотку, а потом все остальное, то у них будут больше руки развязаны с точки зрения политики по ставке», — добавил министр.

Согласно Бюджетному кодексу РФ, все нефтегазовые доходы от цены нефти сверх планки отсечения (40 долларов за баррель в 2017 году, далее ежегодно индексируется на 2%) считаются дополнительными и за их счет формируется ФНБ. До накопления в фонде 7% ВВП все его средства должны размещаться на депозитах и счетах ЦБ, который инвестирует их только в высоколиквидные зарубежные активы, а свыше этой планки допускается размещение в иные финансовые активы.