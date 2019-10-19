Юани и евро являются наиболее вероятными валютами следующего размещения российских суверенных бумаг, учитывая санкции США на госдолг РФ. Об этом сообщил журналистам первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в кулуарах встречи Международного валютного фонда и Всемирного банка.

«Может, в юанях у нас как раз вопрос наконец-то выстрелит, потому что создавали в последние годы инфраструктуру для заимствования в юанях. В евро в конце концов, наверное, можно будет попробовать выйти. Хотя количество евровых инвесторов значительно меньше, чем долларовых», — сказал Силуанов, отвечая на вопрос о валюте следующего выпуска в условиях новых американских санкций. При этом он отметил, что в случае выпуска в евро объем размещения будет меньше 3 млрд долларов.

2 августа стало известно, что второй пакет американских санкций по делу Скрипалей будет включать в себя ограничение долгового финансирования России американскими банками не в российской валюте.