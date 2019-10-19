Президент Национального союза страховщиков ответственности (НССО) Игорь Юргенс заявил журналистам, что выплаты родственникам погибших при прорыве дамбы в Красноярском крае превысят 25 млн рублей. По его словам, речь идет о предварительных расчетах, поскольку точное число погибших и пострадавших пока не известно.

Юргенс объяснил, что выплаты должны осуществляться в соответствии с законом об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта. Их размер составляет 2,035 млн рублей за каждого погибшего. За травмы лимит составляет 2 млн рублей в зависимости от степени тяжести.

Глава НССО также рассказал, что разрушенная дамба не была внесена в реестр Ростехнадзора и застрахована, но закон определяет порядок выплат со стороны владельца объекта на тех же условиях, как если бы страховка была. Он также указал, что, если собственник по каким-то причинам не сможет выплатить деньги, эта обязанность будет возложена на компенсационный фонд НССО.

Дамбу рядом с артелью золотодобытчиков на реке Сейба в Красноярском крае прорвало в ночь на 19 октября. Водой затопило несколько вагончиков, где жили более 70 рабочих. По последней информации, в результате инцидента погибли 15 человек, 13 числятся пропавшими без вести.

Президент России Владимир Путин днем в субботу поручил оказать помощь пострадавшим и выяснить причины произошедшего.