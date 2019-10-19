Закон об устойчивой работе Рунета будет внедряться постепенно, заявил спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков.

В мае президент РФ Владимир Путин подписал закон, направленный на защиту устойчивой работы Интернета в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Документ, в частности, предусматривает установку на сетях операторов связи технических средств контроля за соблюдением законодательства об ограничении доступа к противоправной информации. Такое оборудование операторам должно предоставить государство. Законом также предусмотрено создание при Роскомнадзоре центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования.

«Закон будет реализовываться постепенно по мере технологической готовности», — сказал Песков журналистам.

По его словам, пока страна технологически не готова к реализации закона, который вступает в силу в ноябре. «Очень важно, чтобы мы развивали отечественные технологии, в том числе защищая свои информационные сети и системы», — подчеркнул Песков.