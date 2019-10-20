Россия сможет выполнять свои обязательства при помощи золотых резервов даже в случае резкого падения цен на нефть, сообщил министр финансов Антон Силуанов.

«Низкие цены на нефть влияют на динамку российской экономики, поскольку она, без сомнений, в значительной мере связана с производством и переработкой нефти. Таким образом, наша задача — попытаться уменьшить зависимость от мировых цен на энергоресурсы», — сказал Силуанов телеканалу CNBC.

«Несмотря на то, как будут обстоять дела с ценами на нефть, у нас будут финансы для выполнения наших обязательств, поскольку мы аккумулировали значительные золотые запасы — более 7% ВВП», — подчеркнул министр.

Он также подчеркнул, что даже при цене 30 долларов или 20 долларов за баррель государство «сможет выполнять обязательства в течение трех лет без каких-либо шоков и проблем для бюджета».