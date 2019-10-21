Выход Великобритании из Евросоюза приведет к небольшому снижению благосостояния стран. Об этом заявила председатель Европейского центробанка (ЕЦБ) Кристин Лагард в интервью телеканалу CBS.

«Для меня это (Brexit) вызывает большую печаль. Видеть, что они (британцы) отходят от Евросоюза, печально, — сказала Лагард. — Это отразится как на Великобритании, так и на определенных странах: Ирландии, ФРГ, Нидерландах».

«Все немного (ощутят) снижение в плане благосостояния. Это затронет весь остальной мир», — отметила она.

На экстренном заседании британского парламента в субботу попытка правительства провести проект соглашения с ЕС через палату общин сорвалась. Депутаты одобрили поправку к предложению Кабинета, внесенную бывшим членом правящей Консервативной партии Оливером Летвином и сделавшую бессмысленным голосование по соглашению с ЕС, которое должно было состояться в тот же день вечером. После этого британский премьер Борис Джонсон в соответствии с принятым под давлением оппозиции законом официально запросил у председателя Европейского совета Дональда Туска трехмесячную отсрочку Brexit до 31 января 2020 года.

Впрочем, Джонсон не подписал это письмо, а вслед за ним направил Туску личное послание, в котором указал на то, что сам он против отсрочки, так как она «нанесет ущерб интересам Великобритании» и партнерам Лондона в ЕС.