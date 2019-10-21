В отчетности банка «Восточный» по состоянию на 1 сентября пришлось исправлять обязательные нормативы достаточности капитала: сначала норматив базового капитала (Н1.1) был равен 5,15%, собственных средств (Н1) — 8,8%, основного капитала (Н1.2) — 7,6%, а позже значения изменились в меньшую сторону, составив 4,9%, 8,6% и 7,3% соответственно, пишет газета «Ведомости» , указывая, что представители «Восточного» и ЦБ это не комментируют.

Аналитик Fitch Антон Лопатин отмечает, что данная ситуация является «редким исключением», и поясняет, что либо банк постфактум скорректировал прибыль за август, чего пока не видно в отчетности, либо не вся прибыль была признана самим Центробанком для расчета нормативов капитала.

В Fitch назвали крупные банки со слабыми запасами капитала по итогам августа Среди рассматриваемых в отчете банков, не являющихся системно значимыми, Уральский Банк Реконструкции и Развития, СКБ-Банк, «Восточный Экспресс» и МТС Банк имели низкие показатели капитала.

Напомним, что Fitch в ежемесячных обзорах крупнейших российских банков называет, в частности, банки с самым слабым капиталом. «Восточный» в августе оказался в их числе, однако в обзоре рейтингового агентства фигурировало еще значение базового капитала банка 5,15%. Как написали аналитики, «Восточный» нарушил триггер по базовому капиталу в 5,125% во II квартале 2019 года, и ему было необходимо восстановить данный показатель в течение 45 дней, чтобы избежать обязательного списания бессрочного субординированного долга. В то же время в августе банк, согласно отчетности, имел прибыль неопределенного характера в размере 1,3 млрд рублей, что обусловило улучшение на 40 б. п. (0,4 п. п.) показателя базового капитала, который составил 5,15% (чуть больше триггера). Минимальное значение норматива достаточности базового капитала банков составляет 4,5%.



Согласно подсчетам Лопатина, которые приводятся в материале «Ведомостей», за август «Восточный» получил 1,4 млрд рублей прибыли против 300 млн рублей убытка в июле.

На 1 октября норматив Н1.1 составлял у банка 5,51%, заявил «Ведомостям» представитель «Восточного». На вопрос, есть ли риск, что и в этот раз норматив может быть изменен в меньшую сторону, он заявил, что эта отчетность «не будет корректироваться».