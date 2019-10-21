Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в экономике России все в порядке: увеличиваются объем промышленного производства и товарооборот.

«Если говорить об экономике, то очевидно, что в целом у нас все в порядке: увеличивается объем промышленного производства, товарооборот, макроэкономические показатели в России, вы тоже знаете, находятся на очень хорошем уровне, низкой является инфляция, мы стараемся участвовать во всяких системах и рейтингах», — сказал он в ходе 33-го заседания Консультативного совета по иностранным инвестициям.

Консультативный совет по иностранным инвестициям в России образован в соответствии с постановлением правительства РФ от 29 сентября 1994 года. Совет является постоянно действующим органом, рассматривает и готовит предложения по вопросам, возникающим у иностранных организаций-инвесторов в ходе реализации инвестиционных проектов на территории России.