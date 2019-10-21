Чистая прибыль «Ренессанс Кредита» за девять месяцев 2019 года составила 5,2 млрд рублей, что на 5,4% превышает результат аналогичного периода прошлого года (4,9 млрд рублей). Таковы данные отчетности финучреждения по РСБУ.



Чистый процентный доход за отчетный период составил 18,9 млрд рублей (рост на 27% по сравнению с январем — сентябрем 2018-го). Комиссионный доход оказался на уровне 6 млрд рублей.

Активы банка на 1 октября 2019-го достигли 158,9 млрд рублей.

«Чистый портфель кредитов физлиц по итогам отчетного периода составил 132,5 млрд рублей. Объем кредитов, предоставленных клиентам в январе — сентябре 2019 года, был равен 103 млрд рублей. Портфель розничных депозитов и средств на счетах физических лиц по итогам первых девяти месяцев 2019 года составил 118,4 млрд рублей», — отмечается в сообщении.

Операционные доходы увеличились по сравнению с январем — сентябрем 2019-го на 8,8%.