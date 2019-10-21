Суд по интеллектуальным правам (СИП) 21 октября отклонил кассационную жалобу СК «Росгосстрах» на решение Роспатента, признавшего недействительным предоставление правовой охраны товарному знаку «РГС-Жизнь», следует из материалов дел суда.

«Росгосстрах» обжаловал в кассации решение СИПа от 28 июня, когда ему было отказано в иске к патентному ведомству. В ноябре 2018 года компания подала иски об отмене решений патентного ведомства о недействительности предоставления охраны знакам «РГС» и «РГС Жизнь». Компания оспорила в суде решения Роспатента от 15 октября 2018 года, когда по заявлениям ООО «СК «РГС-Жизнь» были признаны недействительными акты о предоставлении правовой охраны этим товарным знакам.

​«Росгосстрах» оспорил в кассации отмену регистрации его знака «РГС Жизнь» Суд по интеллектуальным правам рассмотрит кассационную жалобу 14 октября.

СК «РГС-Жизнь» сообщила Роспатенту, что именно ее сокращенное фирменное наименование указывалось на полисах страхования жизни, которых было выдано более 300 тыс. штук.

Компания считает, что оспариваемый товарный знак («РГС Жизнь») является тождественным части фирменного наименования ООО «СК «РГС-Жизнь», права на которое возникли у нее задолго до даты приоритета спорного товарного знака.

Как напоминает РАПСИ, по мнению «Росгосстраха», у лица, подавшего возражения, на дату заседания коллегии Роспатента отсутствует заинтересованность в оспаривании товарных знаков «РГС» и «РГС Жизнь». Это связано с тем, что 3 сентября 2018 года в ЕГРЮЛ была внесена запись о том, что ООО «Страховая компания «Росгосстрах-Жизнь» переименовано в ООО «Капитал Лайф Страхование жизни». Теперь, как считает правообладатель, отсутствует объект смешения, ввиду того что оспариваемые товарные знаки не являются тождественными или сходными с фирменным наименованием ООО «Капитал Лайф Страхование жизни», а значит, и отсутствует столкновение интересов.