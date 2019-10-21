Рубль завершил основную валютную сессию понедельника укреплением к доллару и евро, свидетельствуют данные Московской биржи.

Курс доллара расчетами «завтра» на 19:00 мск понизился на 2 копейки к предыдущему закрытию и составил 63,74 рубля. С начала торговой сессии было проведено 17,7 тыс. сделок почти на 1,7 млрд долларов, диапазон котировок составил 63,6275—63,85 рубля за доллар.



Курс евро на тот же момент времени составил 71,04 рубля, уменьшившись на 15 копеек по сравнению с предыдущим закрытием. С этим инструментом было проведено более 6 тыс. сделок на 329,6 млн евро по курсам от 70,9825 до 71,225 рубля за евро.

К вечеру понедельника рублевые пары консолидируются в узких торговых диапазонах, отмечает старший аналитик информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Доллар США топчется около 63,8 рубля и во вторник может оставаться в рамках 63,5—64,15 рубля. Евро стабилен рядом с 71 рублем и проторгуется в ближайшее время в коридоре 71—71,25 рубля», — комментирует эксперт.