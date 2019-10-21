Потенциал развития российского рынка страхования высок, однако в краткосрочной перспективе его рост будет ограничен ввиду неблагоприятной макроэкономической конъюнктуры и рисков в отдельных секторах экономики. Об этом говорится в тематическом исследовании Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Отсутствие четких перспектив развития страхового рынка и накопление значительных рисков в большинстве его сегментов негативно влияют на оценки бизнес-профилей страховых компаний. В то же время их финансовые профили в целом остаются достаточно сильными в основном благодаря высоким финансовым показателям, накопленному капиталу и улучшению структуры активов, отмечают аналитики. В большей степени это касается крупных страховщиков, обладающих значительными возможностями по получению прибыли и управлению своими балансами.

Показатели рентабельности активов и капитала, рассчитанные как отношение прибыли до налогов за последние 12 месяцев к средней величине соответствующих показателей, на протяжении последних полутора лет находятся на высоких уровнях и демонстрируют существенный рост.

В 2018 году активы страховщиков выросли на 20% при увеличении капитала на 12%. Опережающий рост активов был связан с высокими премиями в сегменте life (страхование жизни), для которого характерно более низкое соотношение суммы капитала и активов, чем в сегменте non-life (все виды страхования, кроме страхования жизни). Падение премий в сегменте life в первом полугодии 2019 года привело к изменению темпов роста активов компаний: за указанный период они выросли лишь на 6,5%, тогда как капитал увеличился на 10% за счет высокой прибыльности в сегменте non-life.

Достаточность капитала, рассчитанная по критериям, установленным регулятором, также не вызывает обеспокоенности: по состоянию на 30 июня 2019 года фактическая маржа платежеспособности превышала нормативный размер в 2,7 раза.



Сильные финансовые показатели, по мнению АКРА, представляют собой надежную основу для развития страхового рынка. Несмотря на значительную стратегическую неопределенность и риски, агентство в основном позитивно оценивает кредитоспособность российских страховщиков, что находит отражение в их кредитных рейтингах.

