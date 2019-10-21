Сотрудники полиции юго-запада столицы задержали бывшего сотрудника банка, подозреваемого в краже денежных средств с банковской карты, сообщает пресс-служба МВД Москвы.

«В территориальный отдел полиции с заявлением обратился представитель одного из банков. По его словам, в ходе внутренней проверки было установлено, что в организации без ведома клиентки был произведен перевыпуск карты, с которой в последующем было похищено более 4,5 миллиона рублей», — говорится в сообщении.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Им оказался бывший сотрудник банка. Злоумышленник был задержан на территории Московской области. Деньги он успел потратить.

«Как было установлено, мужчина воспользовался служебным положением и произвел перевыпуск банковской карты клиентки, и похитил денежные средства», — уточняет ведомство.

Следователем ОМВД России по району Черемушки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.