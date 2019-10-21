Очередной раунд американо-китайских торговых консультаций на министерском уровне состоится 25 октября. Об этом сообщил в понедельник представитель США на торговых переговорах Роберт Лайтхайзер.

«Этим утром у нас состоялись переговоры на уровне заместителей [министров]. Министр [финансов США Стивен] Мнучин и я будем вести переговоры со своими [китайскими] коллегами в пятницу», — заявил он, комментируя торговый диалог с КНР на заседании Кабинета министров в Белом доме.

«Наша цель заключается в том, чтобы этап номер один [торговой] сделки был готов, когда вы отправитесь в Чили», — добавил Лайтхайзер, обращаясь к президенту США Дональду Трампу и имея в виду его поездку на саммит организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сантьяго 16—17 ноября.

11 октября Трамп объявил по итогам переговоров с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ, что Вашингтон и Пекин подошли к «значительному первому этапу» в рамках сделки по урегулированию двусторонних споров в торговле. Он добавил, что достигнутые договоренности будут «зафиксированы на бумаге».

«Это займет, вероятно, три недели, четыре недели или пять недель. Как вы знаете, мы [США и Китай] будем вместе в Чили на большом саммите. И, может быть, это (подготовка документа) произойдет тогда или, может быть, это будет примерно в то же время», — сказал президент.