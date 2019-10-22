Россияне не востребовали выигрышей в лотерею почти на 2,8 млрд рублей. Такие расчеты на основании своих данных специально для «Известий» подготовил оператор по распространению билетов гослотерей «Столото».

Речь идет о накопленных средствах, поскольку срок конвертации билета в денежную сумму ограничен. В компании поясняют, что невостребованными считаются выигрыши, за получением которых победитель не обратился в течение шести месяцев с момента проведения тиража. По истечении этого периода средства поступают на специальный счет, где хранятся еще три года. Пока этот срок давности не истек, победитель еще может обратиться за деньгами, если имел уважительную причину (болезнь, отъезд и тому подобное) и может доказать это документально.

Как рассказали «Известиям» в «Столото», самым крупным из невостребованных стал выигрыш на сумму 10 млн рублей. Победитель так и не явился. Но подавляющая часть (91,1%) приходится на суммы менее 150 рублей, то есть сопоставимые со стоимостью лотерейного билета. Доля выигрышей размером до 999 рублей — 8,7%, на сумму более 1 тыс. рублей — менее 1%. Многие люди просто теряют бумажные билеты, объяснили в «Столото» причины, по которым победители не приходят за деньгами. Однако социологи и психологи считают, что дело в другом.

По словам психолога Ольги Максимовой, когда граждане покупают лотерейный билет, то рассчитывают выиграть по максимуму. «С приобретением этого кусочка бумаги люди уже начинают распределять средства на достижение определенных материальных и не только целей. Поэтому небольшой выигрыш воспринимают в качестве пощечины. Они разочарованы. И воспринимают этот небольшой выигрыш в качестве большого проигрыша», — считает психолог.

Глава Центра социального проектирования Алексей Фирсов придерживается аналогичного мнения. «Почему люди вообще играют в лотереи? Ими движет вера в чудо. А мелкий выигрыш — это издевательство над чудом. Мог бы выиграть миллион, но не угадал одну цифру и получаешь на порядок меньше», — подчеркнул социолог.

Кроме того, отметил он, символический вес денег в каждой социальной группе разный.

«Если для жителей некоторых регионов 100—150 рублей — это приличная сумма, то для столичных, например, жителей это меньше стоимости чашки кофе или проезда в два конца. Полагаю, что некоторые «победители» просто рационально оценивают, что время, потраченное на получение выигрыша, они могут потратить с большей пользой», — поясняет Ольга Максимова.



С 2014 года все лотереи в России являются государственными, поскольку организаторами выступают Минспорт и Минфин. Если граждане не обращаются за выигрышем полгода после тиража и три года, пока действует срок давности, то невостребованные деньги перечисляются в бюджет. Поскольку «фонд невостребованности» — величина переменная, сложно сказать, сколько из текущих 2,8 млрд рублей получит госказна. Но, например, за 2018 год, когда истекли сроки по одним из первых тиражей, действовавших по новому принципу, в бюджет было перечислено 148,6 млн рублей, сообщили «Известиям» в «Столото».