Ключевая ставка может уменьшиться до 5% и более низкого уровня к середине 2021 года. Об этом говорится в исследовании Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова, которое есть в распоряжении газеты «Известия» .

Прогноз РЭУ строится на том, что деньги дешевеют во всем мире. Зарубежные центральные банки снижают ставки, а в некоторых они уже отрицательные — уровень инфляции выше стоимости банковского кредита, например в ЕС, Дании, Швеции и Швейцарии. Мировая экономика замедляет темпы роста, ожидается низкая инфляция. Запас прочности финансовой системы позволит Банку России уменьшить ключевую ставку на 2—2,5 процентного пункта без риска повышения цен. Через два года она дойдет до 5%, если ЦБ будет снижать ее темпами по 0,25 п. п. в квартал.

В сентябре инфляция замедлилась быстрее прогноза Банка России — на 0,3 п. п., до 4%, следует из информационно-аналитического комментария регулятора «Динамика потребительских цен». На ближайшем заседании совета директоров Центробанка, которое состоится 25 октября, регулятор будет действовать более решительно в снижении ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в интервью американскому телеканалу CNBC. По ее словам, все больше и больше свидетельств того, что замедление роста цен — устойчивый тренд, основанный на изменении спроса населения.

Правительство будет приветствовать снижение ставки ЦБ «большим шагом» По словам главы Минфина Антона Силуанова, это даст дополнительную возможность заимствований.

С учетом сигналов регулятора наиболее вероятно снижение ставки на 0,5 п. п. на ближайшем заседании, считает главный экономист консалтинговой компании «ПФ Капитал» Евгений Надоршин. По его словам, возможно, будет еще один раунд на 0,25 п. п. на декабрьском совете директоров, если меры окажутся недостаточными для достижения поставленных целей по таргетированию инфляции.

По словам эксперта АКРА Дмитрия Куликова, маловероятно понижение ставки более чем на 0,5 п. п.: как можно предположить, «более решительно» — это несколько раз по 0,25 п. п. с паузами, чтобы посмотреть на реакцию рынков.

Начиная с июня 2019-го регулятор трижды снижал ставку, каждый раз на 0,25 п. п., до текущего уровня 7%.

В случае снижения ключевой ставки до 4—5% жилищные займы будут по 6—7,5%, оценила для «Известий» младший директор по банковским рейтингам «Эксперт РА» Екатерина Щурихина. Главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович полагает, что при значительном уменьшении ключевой ставки ипотечные ставки могут отреагировать снижением до 6,5—8%. По данным ЦБ, средневзвешенная ставка по ипотеке в России на 1 сентября 2019 года составила 9,91%.



С другой стороны, депозиты к концу 2019 года устремятся к уровню 6—6,3%, а при прогнозируемой ключевой ставке окажутся в диапазоне 3,3—4,5%, указал Покатович.