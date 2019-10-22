Минэкономразвития не видит причин менять прогноз по росту реальных доходов населения РФ на 2019 год в 0,1%, несмотря на скачок в III квартале, заявил глава министерства Максим Орешкин журналистам в рамках московского международного форума «Открытые инновации».

«Пока у нас все прогнозы на 2019 год, мы не видим причин менять. Квартальные показатели всегда носят волатильный характер, пока придерживаемся тех цифр, которые у нас заложены», — сказал министр, отвечая на вопрос, будет ли ведомство пересматривать свой прогноз по росту доходов населения по итогам 2019 года.

Согласно данным Росстата, реальные располагаемые доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) в III квартале 2019 года выросли на 3% в годовом выражении, тогда как до этого четыре квартала подряд наблюдался спад показателя. По итогам января — сентября рост составил 0,2%.

В прошлом году показатель вырос на 0,1%, такая же цифра заложена в официальный прогноз Минэкономразвития на текущий год. Впрочем, в 2020 году министерство ожидает ускорения роста реальных доходов населения РФ до 1,5%, а в 2021-м — уже до 2,2%.