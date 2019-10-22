Экономика России пока не готова к применению технологии искусственного интеллекта (ИИ), заявил в ходе выступления на сессии московского международного форума «Открытые инновации» глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Готова ли российская экономика, готовы ли отдельные отрасли, социальная сфера, государство к применению искусственного интеллекта? Пока абсолютно нет, это диагноз, который мы видим сейчас. Именно поэтому мы сейчас уделяем так много внимания этому вопросу», — сказал Орешкин.

Он напомнил, что президент РФ Владимир Путин в октябре подписал стратегию развития ИИ до 2030 года, где как раз ставится задача, с одной стороны, создать фундамент, необходимый для развития этой технологии в России, с другой стороны, обеспечить трансформацию различных отраслей. «Это то, над чем будем работать, чтобы этот качественный скачок с точки зрения производительности труда, с точки зрения качества жизни в нашей стране произошел», — подчеркнул глава Минэкономразвития РФ.

«В таких отраслях, как транспорт, торговля, безопасность... работают миллионы людей, на самом деле, искусственный интеллект — это то, что будет менять решающим образом эти отрасли. Мы говорим об автономном движении, мы говорим о тех технологиях, которые применяются в торговле, мы говорим о технологиях безопасности, распознавания лиц и много чем еще. Все это должно... позволить структуре занятости стать другой через 10—20 лет в нашей стране», — добавил Орешкин.