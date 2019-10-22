Банк «Русский Стандарт» открыл еще одно отделение премиального обслуживания «Imperia Вишневый Сад». Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Офис располагается по адресу: Малая Сухаревская пл., д. 10.

В новом отделении клиенты смогут получить премиальные карты банка «Русский Стандарт»: Imperia World Elite и Imperia Infinite, Imperia Platinum, American Express от Centurion Line и Diners Club. Гостям будут доступны консультации персональных менеджеров и полный спектр услуг для статусных клиентов.

Также действует программа привилегий Imperia Rewards для держателей элитных кредитных, дебетовых и мультивалютных карт. Она предполагает начисление бонусов за любые повседневные покупки по карте без ограничений. Использовать бонусы можно с помощью персонального менеджера консьерж-компании RS TLS банка «Русский Стандарт».