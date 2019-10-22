Законопроект об ограничении акционерной доли иностранцев во владении в России «значимыми» информресурсами, который затрагивает и интересы компаний сферы высоких технологий, требует дополнительного обсуждения, говорится в сообщении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) РФ.



«ФАС считает, что подходить к вопросу принятия отдельного законопроекта, ограничивающего акционерную долю иностранцев в «значимых» IT-компаниях, следует взвешенно, учитывая интересы всех участников рынка и государства. По нашему мнению, существуют несколько правовых конструкций, в том числе регулирование, установленное 57-ФЗ. Таким образом, мы считаем, что текст законопроекта следует обсуждать дополнительно», — отмечает ведомство.

В июле в Госдуму были внесены поправки в законодательство, которыми предлагается ввести понятие «значимый интернет-ресурс» и ограничить для компаний, владеющих такими ресурсами, долю иностранных акционеров в капитале до 20%. Этот законопроект в Госдуме рассматривался 11 октября. На негативные для компании новости из Госдумы инвесторы отреагировали распродажей акций «Яндекса».

Законопроект подвергся критике со стороны Кабмина, однако, согласно отзыву правительства, оно готово поддержать проект закона при ряде доработок. В частности, в правительстве рекомендовали ограничить иностранное участие в значимых интернет-ресурсах в отношении голосующих акций на уровне 50% минус акция.

При этом предлагается предусмотреть перечень объективных критериев отнесения информационных ресурсов к значимым, чтобы исключить субъективную оценку в этих процедурах. Накануне в Госдуме прошло обсуждение законопроекта, в котором приняли участие представители интернет-компаний, ведомств и экспертное сообщество.