Сервис Тинькофф Банка по обслуживанию юридических лиц — «Тинькофф Бизнес» — запускает пилотный проект, в рамках которого специалисты компании помогут клиентам с расчетным счетом настроить интеграцию сайта с интернет-эквайрингом «Тинькофф», следует из релиза финучреждения.



«Сотрудники «Тинькофф» самостоятельно установят форму оплаты на сайт клиента — вне зависимости от того, сделан ли он на одной из поддерживаемых CMS или с подключением внешних скриптов. Подключение интернет-эквайринга будет актуально для ИП и компаний, у которых нет собственной команды разработчиков или возможности выполнить техническую настройку сайта самостоятельно», — отмечается в сообщении.

Кроме того, специалисты «Тинькофф» помогут бизнесменам с подключением онлайн-касс. Интернет-эквайринг «Тинькофф» совместим с решениями Orange Data, CloudKassir, «Комтет», Ecom, «Бизнес.ру Онлайн-чеки» и «АТОЛ Онлайн», заключили в банке.