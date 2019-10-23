VI Семейный финансовый фестиваль состоится 23 ноября 2019 года в Москве. Это мероприятие для взрослых и детей, где каждый сможет улучшить свои знания в области финансовой грамотности через игры и развлечения.

Гости фестиваля на один день превратятся в жителей города финансового будущего с собственной валютой и инфраструктурой: банком, библиотекой, школой, университетом, магазином и еще 15 локациями. Путешествуя по городу, участники узнают, каким станет их личный или семейный бюджет, если они изменят привычную стратегию своего финансового поведения или, наоборот, будут придерживаться прежнего курса.

Участников ждут публичные лекции и открытые дискуссии с участием известных спикеров, творческие мастер-классы, презентации лучших проектов Минфина России по финансовой грамотности, интеллектуальные финансовые баттлы для всей семьи, игровые уроки, экономические настольные игры, образовательные спектакли и мюзиклы, мультфильмы, конкурсы и многое другое.

Школьники узнают, как считать деньги, как рационально экономить, как и на что целесообразно копить средства, как отличать потребности от желаний и как ставить финансовые цели. Подросткам расскажут об образовании и компетенциях будущего, а также о том, как правильно распоряжаться деньгами, избегать финансовых ошибок и прогнозировать свое финансовое будущее. Взрослые участники смогут получить бесплатные консультации по вопросам финансового планирования и защите прав потребителей. Кроме того, у них будет возможность посетить лекции и мастер-классы, на которых эксперты расскажут о финансовой грамотности в цифровом мире, инструментах для сохранения и приумножения сбережений, современных сервисах в сфере управления личными финансами, безопасности при использовании онлайн-банкинга, автоматизации платежей и переводов.

Вход на фестиваль свободный при условии предварительной регистрации на сайте.



Место проведения: Российский экономический университет им. Г. В. Плеханова (г. Москва, Стремянный пер., д. 28, стр. 1).

Время: с 11:00 до 18:00.