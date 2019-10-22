Индексы акций, облигаций и валют стран с развивающимися рынками находятся вблизи максимумов, но ситуация далека от блестящей, предупреждает Bloomberg. Согласно прогнозу агентства, именно высокодоходные развивающиеся рынки (EM, emerging markets) могут стать новым пузырем, которому угрожают политические кризисы в Эквадоре, Чили, Ливане и других странах.



Председатель консалтингового центра Jerome Levy Forecasting Center Джером Леви отмечает, что ситуация на EM напоминает ту, что сложилась на рынке жилья в США перед началом глобального финансового кризиса 2007—2008 годов.

«Во время следующей рецессии у развивающихся рынков будут большие проблемы», — прогнозирует Леви.

Старший портфельный менеджер Union Investment во Франкфурте Сергей Дергачев видит опасность в том, что инвесторы устали опасаться геополитических рисков на развивающихся рынках. «Они пытаются смотреть дальше потока новостей о политике, демонстрациях, санкциях. Но если игнорировать их долго, можно сильно пострадать», — отмечает Дергачев.

В начале 2019 года журнал The Economist назвал одной из главных угроз мировой экономики начало широкомасштабного кризиса на развивающихся рынках, устойчивость которых снижается на фоне эскалации торговой войны между США и Китаем, а также оттока иностранных инвестиций и роста стоимости заимствований в иностранной валюте.

«В этом сценарии отток капитала из стран с развивающимся рынком может стать более неизбирательным и серьезным, что вынудит страны с внешними дисбалансами пойти на болезненные меры, а наиболее уязвимые из них окажутся в глубоком кризисе. ВВП развивающихся рынков резко упадет, что скажется и на мировой экономике», — отмечалось в докладе The Economist.