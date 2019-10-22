Аналитическое кредитное рейтинговое агентство отозвало кредитный рейтинг Интерпромбанка без его подтверждения. Об этом сообщается на сайте АКРА.

Рейтинг отозван по инициативе рейтингуемого лица, уточняется в релизе.

Напомним, АКРА в минувшую пятницу, 18 октября, понизило кредитный рейтинг Интерпромбанка до «CС(RU)» с «негативным» прогнозом. До этого у банка был рейтинг «B-(RU)», который находился на пересмотре с негативными ожиданиями.

Интерпромбанк выразил несогласие с новым рейтингом и направил агентству уведомление об отзыве кредитного рейтинга и расторжении договора. По мнению кредитной организации, решение АКРА не отражало объективных и актуальных данных относительно уровня ее финансовой устойчивости и ликвидности активов. В частности, аналитики при оценке фактора достаточности капитала использовали устаревшие данные отчетности банка — по состоянию на 1 сентября 2019 года, не приняв во внимание имевшуюся в их распоряжении актуальную отчетность по состоянию на 1 октября, указывали в банке.



В сегодняшнем сообщении АКРА отмечается, что «факты существенного отклонения информации от данных, зафиксированных в официально опубликованной финансовой отчетности АО «КБ «Интерпромбанк», не выявлены».