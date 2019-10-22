Альфа-Банк снизил ставки по беззалоговым срочным кредитам для индивидуальных предпринимателей и юрлиц. В зависимости от размера кредита ставки уменьшились на 0,5—1,5 процентного пункта, говорится в релизе финучреждения.



«Минимальная ставка по беззалоговым кредитам для малого бизнеса теперь составляет 13% годовых. Она действует для заемщиков-юрлиц и ИП, имеющих положительную кредитную историю, при кредитовании на суммы 5—10 млн рублей по программе «Бизнес-кредит», — отмечается в сообщении.

Базовые ставки по «Бизнес-кредиту» составляют: 14% годовых — на суммы 5—10 млн рублей, 15,5% — 1—5 млн рублей, 17% — на суммы до 1 млн рублей. Беззалоговый «Бизнес-кредит» для ИП и юрлиц выдается сроком один — три года на инвестиционные цели, а также на пополнение оборотных средств.

Базовые ставки по программе «Партнер» составляют: 15% годовых — на суммы 3—6 млн рублей, 16% — 1—3 млн рублей, 17% — на суммы до 1 млн рублей. Кредит «Партнер» выдается физлицам — собственникам бизнеса на срок 13 месяцев — три года, использовать средства можно на любые цели.

В рамках обеих программ ставка снижается дополнительно на 1 п. п. при наличии у заемщика положительной кредитной истории, заключили в Альфа-Банке.