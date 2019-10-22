Страны ОПЕК+ на встрече 5—6 декабря в Вене могут обсудить вопрос о дополнительном к текущим 1,2 млн баррелей в сутки сокращении добычи нефти, сообщает Reuters со ссылкой на источники в организации.

«В декабре мы решим, нужны ли дополнительные сокращения в следующем году. Но сейчас (судить) слишком рано, в ноябре ситуация будет более ясная», — сказал источник в ОПЕК.

Отмечается, что Саудовская Аравия (лидер ОПЕК+) хочет акцентировать внимание на выполнении уже действующего соглашения о сокращении добычи, перед тем как принимать решения об усилении сокращений, сказали источники. «Саудиты хотят предотвратить падение цен на нефть. Но сейчас они должны убедиться, что такие страны, как Нигерия и Ирак, достигнут 100% выполнения соглашения, как они обещали», — сказал источник в ОПЕК.

По словам другого источника, более сильное сокращение добычи — это один из вариантов. Эр-Рияд беспокоится о прогнозе спроса на 2020 год на фоне торговых конфликтов между США и Китаем и их влияния на нефтяные цены, сообщили агентству источники.



По информации этих источников, в следующем месяце Технический комитет (JTC), который мониторит соблюдение сделки, может начать рассматривать сценарии для усиления сокращения нефтедобычи с выдачей рекомендации для декабрьской встречи ОПЕК+ в Вене.

ОПЕК также прогнозирует в следующем году замедление спроса и рост поставок из стран вне ОПЕК+, добавил источник. Аналитические данные ОПЕК показывают падение спроса на нефть в следующем году и рост поставок из таких стран, как США. Глобальный спрос на нефть картеля ОПЕК в 2020 году составит около 29,6 млн баррелей в сутки, что на 1,2 млн ниже уровня 2019 года, сообщил картель в своем последнем ежемесячном отчете.

Это может быть причиной дальнейшего сдерживания поставок в 2020 году, сказал другой источник.