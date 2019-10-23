Объем мировой интеллектуальной собственности в денежном эквиваленте в 2018 году оценен в 53 трлн долларов. Об этом на проходящем в Москве форуме «Открытые инновации» заявил президент Федерации интеллектуальной собственности Сергей Матвеев.

«Нематериальные активы в 2015 году оценивались в 20 триллионов долларов, а в 2018-м — в 53 триллиона долларов. Всего три года, а какая разная оценка мировой бухгалтерии, — сказал он. — Если вы возьмете топ-500 компаний, окажется, что их инвестиции в нематериальные активы, в создание интеллектуальной собственности достигают 94% от общих инвестиций».

Эксперты в рамках панельной дискуссии «Intelligence value. Оценка стоимости объектов интеллектуальной собственности» отметили, что еще только предстоит выработать реальные механизмы оценки в рамках рыночных отношений.