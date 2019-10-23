Россия списала задолженности стран Африки на сумму свыше 20 млрд долларов, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наша страна участвует в инициативе по облегчению долгового бремени стран Африки. К настоящему времени общая сумма списания задолженности превышает 20 миллиардов долларов», — сказал Путин на пленарном заседании экономического форума «Россия — Африка» в Сочи.

По его словам, с рядом государств запущены совместные программы, предполагающие использование долговых средств для финансирования национальных проектов экономического роста.

Путин призвал удвоить товарооборот с африканскими странами в течение четырех-пяти лет. «Все это позволяет рассчитывать на дальнейший прирост показателей торговли. Полагаю, нам вполне по силам в ближайшие четыре-пять лет еще раз удвоить объем товарооборота, это как минимум», — сказал президент РФ.

Он также отметил, что дополнительные возможности для сотрудничества РФ и Африки представляют развивающиеся в Африке интеграционные процессы.