Банк России приказом от 22 октября 2019 года отозвал страховые лицензии у АО «Восточно-Сибирское железнодорожное акционерное страховое общество» (Иркутск, регистрационный номер по единому государственному реестру субъектов страхового дела 0433). Решение вступило в силу в среду, 23 октября, когда соответствующая информация была опубликована на сайте регулятора.

«Данное решение принято в связи с добровольным отказом субъекта страхового дела от осуществления предусмотренной лицензиями деятельности», — говорится в сообщении ЦБ.

Как уточняется, отозваны лицензии компании «ВостСибЖАСО» на осуществление добровольного имущественного страхования и добровольного личного страхования, за исключением добровольного страхования жизни.



В сентябре сообщалось о завершении передачи страхового портфеля СК «ВостСибЖАСО» страховой компании «Астро-Волга».