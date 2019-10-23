Абсолют Банк добавил новые условия по вкладу «Абсолютный доход». Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

Вклад можно пополнять в первые 30 календарных дней после открытия неограниченное число раз, при условии, что общая сумма пополнений не будет превышать 10 млн рублей или 200 тыс. долларов США. Сумма дополнительного взноса — от 1 тыс. рублей или 100 долларов США.

Кроме того, если клиент выбрал вклад «Абсолютный доход» с капитализацией, то снять выплаченные на счет вклада проценты можно, не дожидаясь окончания срока депозита с сохранением действующей ставки по вкладу.

Максимальная ставка по вкладу «Абсолютный доход» в рублях с учетом капитализации процентов составляет 6,58%, без учета капитализации процентов — 6,25%, в долларах — 1,88% и 1,85% соответственно. Проценты выплачиваются ежемесячно.