Банк «Восточный» обновил мобильный банк для операционных систем iOS и Android. Об этом сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

В новом версии упрощена процедура регистрации пользователя. Для первого входа нужно знать номер карты или номер счета. Для тех, кто по каким-то причинам был вынужден прибегнуть к временной блокировке своего мобильного банка, были добавлены подсказки, которые помогут быстро восстановить его.

Улучшения коснулись процесса онлайн-кредитования. Клиенту придется заполнять меньше полей при подаче кредитной заявки в мобильном банке. Чтобы получить кредит, нужно ознакомиться с условиями, заполнить заявку и подписать документы (подписание осуществляется вводом кода, полученного клиентом в СМС). Посещать офис банка не требуется, а получить кредит можно в течение 10—15 минут.

Также был доработан функционал push-уведомлений. Статистика показывает, что это одна из наиболее востребованных функций при нахождении клиентов банка за рубежом.

Обновить мобильный банк для iOS можно в App Store, для Android — в Google Play.