Возобновление индексации пенсии работающих пенсионеров потребует в 2020 году порядка 368 млрд рублей. Об этом заявил глава ПФР Антон Дроздов в Госдуме, отвечая на вопросы депутатов.

«Чтобы восстановить индексацию работающим пенсионерам, в 2020 году нам потребуется 368 миллиардов рублей. Это большие деньги, и таких денег сейчас нет», — сказал он.

Дроздов сообщил, что сегодня в РФ зарегистрировано 43 млн пенсионеров. Из них 9,6 млн работают. Индексация пенсии работающих пенсионеров прекращена с 2016 года. У неработающих пенсионеров пенсия по старости будет проиндексирована с 1 января 2020 года на 6,6%.