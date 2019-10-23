Банк России опубликовал показатели достаточности международных резервов РФ по состоянию на 1 июля. Статистика демонстрирует улучшение ситуации по сравнению с началом II квартала: за три месяца объем резервов увеличился более существенно, чем потребность в них для покрытия рисков.

Величина резервов, достаточная для финансирования трехмесячного импорта, уменьшилась с 85,2 млрд долларов на 1 апреля 2019 года до 85 млрд на 1 июля, а величина резервов, достаточная для финансирования платежей по внешнему долгу в предстоящие 12 месяцев (так называемый критерий Гвидотти), выросла со 113,3 млрд до 115,9 млрд. В итоге значение критерия Редди, представляющего собой сумму двух этих показателей, увеличилось на 2,4 млрд долларов: со 198,5 млрд до 200,9 млрд.

Величина золотовалютных резервов, достаточная для финансирования 20% обязательств, включенных в широкую денежную массу, выросла со 185,8 млрд до 193,2 млрд долларов, или на 7,4 млрд.

Композитный индикатор Международного валютного фонда для стран с развивающимися финансовыми рынками (ARA EM), формула расчета которого приводится в методологическом комментарии ЦБ и который представляет собой величину международных резервов, достаточную для финансирования оттока средств при реализации совокупности рисков, составил на 1 июля 224,2 млрд долларов против уточненных 213,1 млрд на 1 апреля 2019 года, то есть повысился во II квартале на 11,1 млрд.

В свою очередь, фактическая величина международных резервов РФ за отчетный квартал выросла на 30,6 млрд долларов: с 487,8 млрд на 1 апреля до 518,4 млрд на 1 июля.



Таким образом, разница между фактической величиной резервов и потребностью в них для компенсации рисков (в соответствии с композитным индикатором МВФ) по итогам II квартала текущего года увеличилась, составив 294,2 млрд долларов против уточненных 274,7 млрд на начало отчетного периода.