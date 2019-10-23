Банк России отозвал 640 лицензий участников рынка ценных бумаг с 2015 года по октябрь 2019-го. Об этом говорится в презентации директора департамента рынка ценных бумаг и товарного рынка Банка России Ларисы Селютиной, представленной на Уральской конференции НАУФОР.

Примерно половина лицензий была отозвана в 2015 и 2016 годах. Наиболее частая причина ухода участников с рынка — совершение нарушений, а также самостоятельное заявление, следует из документа.

Как отметил зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин, большое количество добровольно ушедших с рынка профучастников можно объяснить не только ростом ощущаемого надзорного бремени, но и ограниченными возможностями ряда компаний осуществлять инвестиции в новые технологии и создание новых продуктов. В этом смысле наибольшие проблемы испытывают мелкие и средние компании, добавил он.

Чистюхин также отметил, что сокращение профучастников рынка ценных бумаг сопровождается ростом клиентской базы. Согласно данным ЦБ, количество клиентов на брокерском обслуживании с конца 2018 года по октябрь 2019-го выросло примерно на 44%, до 3,2 млн. При этом суммарный объем клиентских портфелей достиг примерно 11 трлн рублей.