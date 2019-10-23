Азиатско-Тихоокеанский Банк снижает ставку по кредитам для МСП в рамках программы субсидирования Минэкономразвития. Ставка по кредитам, выданным до 31 декабря 2019 года, — от 7,9% годовых, следует из релиза финучреждения.

«В соответствии с условиями программы предприниматели могут получить льготные кредиты в АТБ без уплаты дополнительных комиссий и других сборов. Субсидированный кредит можно получить на инвестиционные цели — от 500 тысяч до 2 миллиардов рублей на срок до десяти лет, а на пополнение оборотных средств — от 500 тысяч до 500 миллионов рублей на срок до трех лет. Правительство РФ берет на себя субсидирование недополученных банками доходов», — отмечается в сообщении.

Кредиты по льготной ставке в любом отделении Азиатско-Тихоокеанского Банка могут получить предприятия малого и среднего предпринимательства, входящие в Единый реестр субъектов МСП и осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях, уточнили в банке.