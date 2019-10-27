Россияне считают справедливой и достаточной сумму для страхования жизни в среднем в 5,8 млн рублей, свидетельствуют данные опроса СК «Сбербанк страхование жизни». По мнению респондентов, такой суммы хватит для поддержания устойчивого уровня благополучия российской семьи при наступлении страхового случая или по окончании договора страхования жизни.

Самая высокая оценка «стоимости жизни» — у состоятельных мужчин в возрасте до 30 лет, проживающих в Москве, Санкт-Петербурге или Владивостоке.

Средний размер страховой суммы сильно отличается в разных социально-демографических группах и напрямую зависит от материального положения. Наименее состоятельные люди, которым, по их оценке, «денег хватает только на питание», считают достаточной страховую сумму 2,4 млн рублей, а состоятельные россияне, «способные купить все, что считают нужным», — 13,3 млн рублей.

С возрастом оценка достаточной суммы для страхования жизни снижается: для молодых людей в возрасте 18—30 лет она составляет 6,9 млн рублей, а для людей старше 60 лет — 4,5 млн рублей.

Меняется оценка «стоимости жизни» также в зависимости от образования и гендерных различий. Если для россиян с неоконченным высшим образованием достаточная страховая сумма — 4,5 млн рублей, то для респондентов с высшим и послевузовским образованием — 6,9 млн рублей. У мужчин справедливая страховая сумма составляет 6,8 млн рублей, у женщин — 4,6 млн рублей.

Таким образом, выше всего достаточную сумму для страхования жизни оценивают представители наиболее состоятельной группы населения (13,3 млн рублей), молодые люди в возрасте до 30 лет и обладатели высшего и послевузовского образования (по 6,9 млн рублей). В региональном разрезе самая высокая оценка — в Москве (8 млн рублей), Санкт-Петербурге (7,2 млн рублей) и Владивостоке (7 млн рублей).