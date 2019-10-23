Промсвязьбанк, приступивший со 2 сентября к реализации облигаций федерального займа для населения (ОФЗ-н), обеспечил почти 25% объема всех текущих продаж нового выпуска. Согласно данным Московской биржи по состоянию на 18 октября включительно, на ПСБ пришлось 24,6% продаж всех агентов, а общая сумма реализованных банком ОФЗ-н по номинальной стоимости превысила 1 млрд рублей.

По статистике банка, больше всего сделок с новым форматом ОФЗ-н совершили клиенты массового сегмента (со сбережениями до 2 млн рублей). На них приходится свыше 82% всех покупателей «народных» облигаций в банке, причем подавляющее большинство из них — это инвесторы из регионов. Совокупно по всем сегментам на региональных клиентов пришлось 78% заключенных сделок. Основной объем продаж ОФЗ-н в рублях — 76% — также был обеспечен спросом региональных клиентов.

Средний чек покупки ОФЗ-н в ПСБ по Москве и Московской области составил 549 тыс. рублей, в регионах этот показатель достигает 492 тыс. рублей, при этом клиенты массового сегмента также вкладывают в ОФЗ-н значительные суммы: в среднем 427 тыс. рублей в Москве и 355 тыс. рублей в других субъектах РФ.

Средний возраст инвестора, согласно данным ПСБ, составляет 60 лет у тех, кто приобрел облигации в отделениях, и 46 лет — у купивших ОФЗ-н онлайн. Среди покупателей облигаций 49% составляют женщины и 51% — мужчины.

Объем размещаемого выпуска ОФЗ-н под регистрационным номером 53004RMFS составляет 15 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации — 1 тыс. рублей.

Приобрести «народные» облигации можно только через уполномоченные Минфином банки-агенты, в число которых входит ПСБ. Согласно новым условиям, для покупателей отменена комиссия за приобретение бумаг, а минимальная сумма, которую можно вложить в ОФЗ-н, снижена в три раза — с 30 тыс. до 10 тыс. рублей. Для покупки ценной бумаги онлайн достаточно иметь текущий или карточный счет в ПСБ. Также покупку можно совершить в офисе банка при наличии паспорта гражданина РФ. При исполнении поручения клиента на покупку ОФЗ-н банк автоматически откроет брокерский счет.