Госдума приняла в первом чтении проект бюджета Пенсионного фонда России (ПФР). Бюджет ПФР сформирован с дефицитом в сумме 118,5 млрд рублей в 2020 году, 28,5 млрд рублей — в 2021-м, а в 2022 году — с профицитом 18,5 млрд рублей.

Доходы ПФР на 2020 год прогнозируются в сумме 8 трлн 923,8 млрд рублей, на 2021 год — 9 трлн 296,5 млрд рублей, на 2022-й — 9 трлн 720,8 млрд рублей. Расходы фонда на 2020 год предусматриваются в размере 9 трлн 042,3 млрд рублей, на 2021 год — 9 трлн 325 млрд рублей, на 2022-й — 9 трлн 702,3 млрд рублей.

Расходы на выплату страховой пенсии в соответствии с законом «О страховых пенсиях» в 2020 году запланированы в сумме 7,366 трлн рублей, в 2021 году — 7,594 трлн рублей, в 2022-м — 7,944 трлн рублей. Расходы на доставку в 2020 году составят 36,6 млрд рублей, в 2021 году — 37,6 млрд рублей, в 2022-м — 39,3 млрд рублей.

В общей сумме расходов по целевой статье «Выплата страховой пенсии» отражены расходы на валоризацию расчетного пенсионного капитала, расходы на выплату страховой пенсии в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов.

Расходы на единовременную выплату в размере 5 тыс. рублей запланированы в 2020 году в сумме 930 тыс. рублей. Финансовое обеспечение предоставления единовременной выплаты будет осуществляться за счет переходящих остатков средств федерального бюджета на указанные цели, образовавшихся в бюджете фонда на 1 января 2020 года. Размер фиксированной выплаты к страховой пенсии с учетом индексации на 6,6% устанавливается с 1 января 2020 года в сумме 5 686,25 рубля. Размер материнского (семейного) капитала в 2020 году составит 466 617 рублей, в 2021 году — 485 282 рубля, в 2022-м — 504 693 рубля (исходя из индекса роста потребительских цен на 3% и 4% соответственно).

При формировании доходной части бюджета ПФР учтено сохранение на весь период моратория на направление страховых взносов на финансирование накопительной пенсии. Для выплаты страховых пенсий предусмотрены межбюджетные трансферты из федерального бюджета бюджету ПФР на валоризацию величины расчетного пенсионного капитала, на компенсацию выпадающих доходов бюджету фонда в связи с пониженными тарифами страховых взносов, на возмещение расходов по выплате страховых пенсий в связи с зачетом в страховой стаж нестраховых периодов, а также трансферт на обязательное пенсионное страхование, определенный с учетом досрочного назначения льготных страховых пенсий и повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии.