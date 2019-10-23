После уплаты всех налогов и иных обязательных платежей у среднего украинца остается лишь 1 830 евро в год на то, чтобы потратить или отложить, следует из подготовленного компанией GfK доклада Purchasing Power Europe 2019. Россию в свой рейтинг европейских стран GfK традиционно не включает.



Средний европеец в 2019 году сможет отложить или потратить по своему усмотрению 14 739 евро (на 447 евро больше, чем в 2018 году). Именно такая сумма, по подсчетам экспертов GfK, остается у среднего европейца после того, как он заплатит все налоги. Столько он может за год потратить на еду и другие товары, оплату различных услуг, отдых, положить на счет или инвестировать.

У жителей разных стран Европы покупательная мощь различается в десятки раз. Например, обитатели Лихтенштейна могут распоряжаться по своему усмотрению суммой 67 550 евро, а у замыкающих рейтинг жителей Украины остаются свободными только 1 830 евро в год. По сравнению с предыдущим годом их покупательная мощь выросла почти на 40% (было 1 318 евро), но этого пока недостаточно даже для того, чтобы оттеснить на последнее место Косово.

В отчете GfK отмечается, что большие, чем у среднего европейца, средства в своем распоряжении имеют жители 16 стран, меньшие — 26.

В число европейских стран с покупательной мощью населения выше среднего наряду с Лихтенштейном вошли:

Швейцария — 42 067 евро,

Люксембург — 35 096 евро,

Исландия — 32 988 евро,

Норвегия — 29 842 евро,

Дания — 26 273 евро,

Австрия — 24 067 евро,

Германия — 23 779 евро,

Финляндия — 22 626 евро,

Швеция — 21 836 евро,

Нидерланды — 20 416 евро,

Франция — 20 306 евро,

Италия — 17 799 евро.



