Наблюдательный совет банка «Санкт-Петербург» 23 октября на очередном заседании утвердил итоги деятельности за девять месяцев текущего года по РСБУ, а также подвел первые итоги стратегии цифровизации, принятой до 2022 года, сообщает пресс-служба кредитной организации.



Чистая прибыль банка за девять месяцев 2019 года по сравнению с аналогичным показателем прошлого года выросла на 14,4%, до 3,6 млрд рублей. Чистый комиссионный доход увеличился на 24%, до 4,9 млрд рублей, а чистый процентный доход составил 16,3 млрд рублей, увеличившись на 2,8%.

«В рамках утвержденной в 2018 году Стратегии цифровизации основными стратегическими целями до 2022 года определены: перевод 90% объема всех операций клиентов в удаленные цифровые каналы, достижение доли 90% автоматически принимаемых кредитных решений и обеспечение 90% продаж с помощью предложений, предрассчитанных на базе больших данных. Среди первых итогов Стратегии цифровизации — рост обращений клиентов и продаж клиентам в цифровых каналах за девять месяцев 2019 года по сравнению с 2018 годом с 95% до 98% и с 36% до 53% соответственно», — говорится в релизе банка.

Кроме того, в рамках комитета по стратегии были подведены результаты первого года работы новой команды Московского филиала банка.



В частности, в соответствии с обновленной стратегией банк отходит от привычного формата бизнеса в Москве, сфокусированного на крупном корпоративном сегменте. Теперь «Санкт-Петербург» активно развивается как универсальный банк, предоставляя компаниям малого и среднего бизнеса и жителям Москвы полный спектр как классических банковских услуг, так и уникальные решения в рамках ВЭД (внешнеэкономической деятельности), которые ранее в регионе не были представлены.

Среди итогов первого года развития московского бизнеса банка — рост комиссионного дохода на 90% и повышение рентабельности до 16%.

Наблюдательный совет также принял решение о выводе Владимира Реутова из состава правления. «Владимир Реутов после многолетней работы в банке «Санкт-Петербург» в должности заместителя председателя правления принял решение о смене сферы деятельности. Он сосредоточится на реализации собственных проектов в области Private Equity и управления активами, а также продолжит консультировать команду банка по управлению инвестиционными проектами», — отмечается в сообщении.