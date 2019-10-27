СК «УралСиб Страхование» усовершенствовала процесс оплаты полисов коробочных продуктов благодаря внедрению QR-кодов. Обновленные страховые полисы уже используются во всех отделениях банка «Уралсиб», сообщает пресс-служба кредитной организации.

«Теперь, покупая любой страховой полис коробочного продукта «УралСиб Страхование», клиенту больше не нужно вводить вручную номер полиса и реквизиты. Вместо этого достаточно просто поднести полис с QR-кодом к терминалу оплаты в любом офисе банка «Уралсиб» и подтвердить выбранное действие для оплаты картой», — говорится в релизе банка.

«Проведение платежей с использованием QR-кодов существенно упрощает процесс оплаты полиса и исключает ошибки при вводе данных», — добавила руководитель департамента банкострахования и развития бизнеса СК «УралСиб Страхование» Дарья Владимирова.