Отток капитала из России за последние 30 лет составил около 1 трлн долларов, а в целом из стран постсоветского пространства за этот период было выведено 2 трлн долларов. Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев в ходе дискуссии «Экономический суверенитет Африки: проблемы и решения» в рамках экономического форума «Россия — Африка».

«Россия за 30 лет после распада Советского Союза субсидировала мировую финансовую систему на 1 триллион долларов. А если брать весь бывший Советский Союз, то объем вывезенного капитала составляет 2 триллиона долларов», — сказал Глазьев.

После завершения дискуссии Глазьев пояснил, что к масштабному выводу капитала из страны привела макроэкономическая политика, рекомендованная Международным валютным фондом. «Речь идет о том, к чему привело следование рекомендациям МВФ при проведении макроэкономической политики. Один триллион долларов — это объем вывода капитала из России за 30 лет, со всего постсоветского пространства за этот период было выведено 2 триллиона долларов», — уточнил министр ЕЭК.

По его словам, потери понесла и Африка, которая также следовала рекомендациям МВФ.

«Конечно, Африку эксплуатировали намного дольше, а мы в этой финансово-экономической среде живем всего 30 лет. Но интенсивность эксплуатации потенциала экономики постсоветского пространства еще больше впечатляет, чем интенсивность финансовой эксплуатации Африки», — добавил Глазьев.

Для улучшения экономической ситуации, по его словам, необходимо опираться на собственные ключевые сферы — недра и инфраструктуру. «Во-вторых, иметь стратегические планы развития. И, в-третьих, иметь возможность финансирования собственного развития», — отметил министр ЕЭК.

Он также предложил странам Африки совместно с Евразийским экономическим союзом рассмотреть возможность создания новой валютно-финансовой архитектуры, которая бы была ориентирована на развитие реальных секторов экономики стран. «Новая валютно-финансовая архитектура уже формируется в рамках концепции большого евразийского партнерства, о которой заявлял президент России Владимир Путин», — сказал Глазьев.

24 октября Евразийская экономическая комиссия и секретариат Африканского союза подпишут меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве, сообщил он. «Этот документ полностью соответствует традициям нашего сотрудничества, нашей дружбы, традициям поиска совместных точек экономического развития», — подчеркнул Глазьев.