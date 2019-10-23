Клиенты банка «Зенит» могут получить государственную поддержку в размере 450 тыс. рублей на полное или частичное погашение ипотечного кредита, сообщает пресс-служба кредитной организации.

Выплата предоставляется семьям, у которых в период с 1 января 2019 года по 31 декабря 2022 года родились третий или любой последующий ребенок.



Для получения средств заемщику надо обратиться в офис банка «Зенит» с заявлением и документами, подтверждающими право на компенсацию: паспортом, СНИЛС, действительным кредитным договором, договором купли-продажи жилого помещения либо земельного участка, договором участия в долевом строительстве и нотариально заверенными копиями свидетельств о рождении детей.

«В течение 14 дней банк рассмотрит заявление, перенаправит его в АО «ДОМ.РФ», которое после проверки выделит деньги заявителю. Если на полное погашение ипотеки средств не хватит, сумма оставшегося долга будет пересчитана, и клиенту предоставят новый график платежей. Воспользоваться мерой поддержки можно только один раз», — уточняют в банке.

Банк «Зенит» предоставляет льготные условия кредитования для семей с двумя и более детьми, родившимися с 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. Клиенты могут оформить кредит на покупку недвижимости со сроком от одного года да 30 лет на сумму от 600 тыс. до 12 млн в Москве, Санкт-Петербурге, Московской, Ленинградской областях, а также до 6 млн — в других регионах. Ставка по кредиту составляет 4,9% годовых. Первоначальный взнос в размере 20% может быть полностью или частично оплачен за счет материнского капитала.