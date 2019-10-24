Россия остается лучшей среди стран БРИКС в рейтинге Doing Business и опережает многие европейские страны, однако, даже чтобы сохранить свои позиции в рейтинге, необходимо многое сделать для создания предсказуемых условий ведения бизнеса, сказал журналистам глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин.

«Движение вперед продолжаем, Россия остается лучшей из стран БРИКС, мы опережаем более половины Европы в этом рейтинге: такие страны, как Франция, Голландия, — они позади нас, мы находимся между Австрией и Японией. Но конкуренция, конечно, усиливается, конкуренция здесь серьезная: тот же Китай с 46-го места передвинулся на 31-е место, нас уже вплотную поджимает. Поэтому для того, чтобы даже сохранять свои позиции, нам придется очень активно двигаться вперед», — сказал Орешкин.

Россия поднялась на 28-ю строчку рейтинга Doing Business В топ-10 рейтинга Doing Business вошли Новая Зеландия (первое место), Сингапур, Гонконг, Дания, Южная Корея, США, Грузия, Великобритания, Норвегия и Швеция.

По его словам, инвесторы, оценивая деловой климат в России, значительное внимание обращают и на стабильность регулирования экономики, и этот вопрос в том числе был затронут в ходе встречи консультативного совета по иностранным инвестициям.

«Как раз этот рейтинг — Doing Business — он стабильность регуляторики не меряет. Частые изменения условий, низкая предсказуемость — это то, что сейчас волнует инвесторов больше всего, потому что с процедурами мы справились, теперь нужно справиться со стабильностью, это главная задача правительства на ближайшее время», — заключил министр.