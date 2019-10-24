Корректировка возраста выхода на пенсию является общей тенденцией, подобные решения необходимы, чтобы избежать в будущем столкновения с «айсбергом» более значительных проблем и сохранить устойчивость систем соцобеспечения, заявил в интервью РИА Новости директор отдела развития соцзащиты Международной ассоциации соцобеспечения (ISSA) Доминик Ла Салль.

«Среди основных вызовов сегодня можно назвать старение населения, но это не то старение, которое подразумевалось еще несколько лет назад. Сегодня этот процесс подразумевает увеличение числа людей преклонного возраста, скажем, больше 85 лет, которые будут нуждаться не столько в средствах, сколько в услугах. Естественно, эти услуги должны быть оплачены. Возникает вопрос обеспечения жизнеспособности систем соцобеспечения», — сказал он на прошедшем в Брюсселе Всемирного форума соцобеспечения.

По его оценке, «изменения в системах необходимы и неизбежны, потому что увеличивается продолжительность жизни». «Это, в общем-то, математическая история. Это необходимо, чтобы обеспечить жизнеспособность систем, а не для того, чтобы сэкономить. Ведь 30 лет назад уже понимали тенденции старения населения, увеличения продолжительности жизни, уровня рождаемости. Это примерно, как смотреть на приближающийся айсберг. Если вы действуете заранее, то берете курс немного в сторону и проходите рядом. Если вы все время откладываете, а для этого могут быть веские причины, потому что это требует средств, но тогда вам может понадобиться предпринимать куда более значительные маневры», — пояснил Ла Салль.

Поэтому тенденция в мире увеличивать возраст выхода на пенсию «нормальна». «Пока будет увеличиваться продолжительность жизни, будут и корректировки», — сказал он. При этом специалист обратил внимание и на вопрос, как именно люди проведут годы на пенсии, будут ли они в здравии, сохранится ли работоспособность.

По его словам, вопрос также в том, будет ли продолжительность жизни расти такими же темпами, как и прежде, и рассчитан ли наш организм, чтобы прожить еще дольше, если, допустим, будут эффективно решаться проблемы с лечением раковых и сердечно-сосудистых заболеваний.

«В целом, если мы будем предвосхищать такие вопросы, у меня есть уверенность. Работа нашей ассоциации как раз позволяет руководителям социальных структур в мире обсуждать разные подходы, видеть те из них, которые имеют перспективу, планировать, информировать свои правительства относительно того, что необходимо предпринимать», — отметил он.